Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do wypadku przy lądowaniu awionetki doszło w pobliżu miejscowości Kikit (woj. warmińsko-mazurskie). W wydarzeniu ucierpieli 64-letni instruktor i jedenaście lat młodszy kursant.

Jak relacjonował PAP Rafał Prokopczyk z olsztyńskiej policji do wypadku szkoleniowej Cesny doszło ok. godz. 16.30. Samolot zatoczył koło, pilot przymierzał się do lądowania.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że samolot po starcie zatoczył koło i wkrótce miał lądować. Od lądowiska dzieliło go kilkaset metrów, ale z nieznanych obecnie przyczyn nie zdołał dolecieć do celu i wylądował na polu Rafał Prokopczyk, olsztyńska policja

Maszyna została uszkodzona. Jak podały służby obaj poszkodowani byli przytomni i kontaktowi. Trafili na badania do szpitali w Olsztynie.

O wypadku poinformował służby ratunkowe mieszkaniec wsi Kikity. Jako pierwszy doskoczył do samolotu, by udzielić rannym pierwszej pomocy.

RadioZET.pl/PAP/Facebook