Z informacji przekazanych przez Komendę Stołeczną wynika, że informacja o awanturze w pokoju jednego ze stołecznych hosteli na Woli wpłynęła ok. godz. 16. W zajściu miało brać udział dwóch mężczyzn, jeden z nich w trakcie awantury wyciągnął nóż i ranił drugiego w plecy.

Jak podaje policja, sprawca ataku uciekł z miejsca zdarzenia, zaś poszkodowany trafił przytomny do szpitala. - Na miejsce skierowano przewodnika z psem - poinformował w rozmowie z PAP kom. Piotr Świstak. Dodał, że w oględzinach miejsca zdarzenia uczestniczą technicy kryminalistyki.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, rannym jest ok. 40-letni obywatel Ukrainy, natomiast sprawca to najprawdopodobniej Polak. Stołeczna "Gazeta Wyborcza" podaje z kolei, że do incydentu doszło w hotelu robotniczym przy ul. Burakowskiej.

RadioZET.pl/PAP/warszawa.wyborcza.pl