Autobus potrącił pieszego, który ugrzązł pod pojazdem. Mężczyzny nie żyje

Do wypadku doszło ok. godz. 16 na ul. Dolnej na warszawskim Mokotowie. W okolicy przystanku Konduktorska 01 autobus miejski potrącił pieszego. Ten ugrzązł pod pojazdem i dopiero po interwencji strażaków udało się go stamtąd wydostać. Następnie trafił do szpitala.

Warszawa. Autobus potrącił pieszego na Mokotowie

- Po przybyciu na miejsce okazało się, że potrącona osoba znajduje się pod pojazdem. Została uwolniona przy pomocy narzędzi hydraulicznych i przekazana załodze pogotowia ratunkowego. Była przytomna - mówił wówczas w rozmowie z TVN Warszawa Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Na miejsce dotarła także policja. Kierowca autobusu został przebadany pod kątem obecności alkoholu w organizmie - okazało się, że w momencie zdarzenia był trzeźwy. Śledczy będą teraz wyjaśniać przyczyny oraz dokładne okoliczności wypadku.

Ok. godz. 18:30 poinformowano, że poszkodowany zmarł. - Ustalamy, czy kierowca autobusu miał związek ze śmiercią mężczyzny. Będzie prowadzone śledztwo w tej sprawie - przekazała, również w rozmowie z TVN Warszawa, Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.

RadioZET.pl/TVN Warszawa