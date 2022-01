Tragedia na warszawskich Bielanach. Starsza kobieta wypadła z 6. piętra bloku. Nie przeżyła. - To była bardzo dobra sąsiadka - mówił jeden z sąsiadów w rozmowie z portalem se.pl.

Dramat wydarzył się przy ulicy Brązowniczej 3 na Bielanach w Warszawie. W nocy z 25 na 26 stycznia z okna bloku wypadła jego mieszkanka. Policjanci otrzymali zgłoszenie w środę rano. Na zwłoki natknęła się przypadkiem dozorczyni.

Warszawa. Starsza kobieta wypadła z okna. Nie żyje

Jak podaje "Super Express", kobieta prawdopodobnie wypadła z okna na 6. piętrze. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o 7:22. Zwłoki kobiety znajdowały się przed budynkiem. Na razie nie ustalono tożsamości kobiety. Zwłoki ujawniła dozorczyni pracująca w budynku - poinformowała Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z "Super Expressem".

Reporterzy portalu se.pl ustalili, że zmarła to 70-letnia Genowefa Ł. Sąsiedzi nazywali ją „panią Danusią”. Kobieta najprawdopodobniej targnęła się na swoje życie.

- To była bardzo dobra sąsiadka. Aktywna. Lubiła jeździć na rowerze. Pięć lat temu zmarł jej mąż i pewnie czuła się bardzo samotna. Być może to właśnie samotność doprowadziła ją do tak tragicznej decyzji - mówił jeden z sąsiadów, cytowany przez "Super Express".

Co robić, jeśli podejrzewasz, że ktoś w twoim otoczeniu chce popełnić samobójstwo? Nie zostawiaj go samego. Gdzie osoby będące w kryzysie samobójczym mogą szukać pomocy?

Centrum Wsparcia: 800 70 2222

Telefon Zaufania dla Dorosłych: 116 123

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

www.liniawsparcia.pl

www.pokonackryzys.pl

Numer alarmowy: 112.

RadioZET.pl/se.pl