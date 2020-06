Kradzież przewodów była dokonywana przez mężczyznę nieregularnie. Jak podają mundurowi z komisariatu we Wronkach, 3 czerwca otrzymano zgłoszenie o kradzieży około 370 metrów przewodu elektrycznego, który był wykorzystywany przy pracach związanych z modernizacją linii kolejowej.

Wcześniej, między 3 a 6 maja, nieznany sprawca ukradł kolejne 200 m takiego samego kabla. Do kradzieży doszło we Wronkach, na placu przy ul. Sierakowskiej.

Z nagrań na monitoringu ustalono, że przewody kradł mężczyzna ubrany w czarną bluzę z kapturem. Zasłaniał twarz przeczuwając, że może zostać namierzony.

Mundurowi zrobili rozeznanie w terenie, popracowali nad zebranymi materiałami. Ustalili sprawcę, którego zastali kompletnie zaskoczonego w miejscu zamieszkania. Przyznał się do kradzieży przewodów, a następnie ich sprzedawania na skupie złomu.

32-latek trafił do policyjnego aresztu. W trakcie zbierania materiałów dowodowych okazało się, iż miał na swoim koncie więcej kradzieży. Łączne straty poniesione przez poszkodowaną firmę wyniosły prawie 48 tysięcy złotych. Łupem złodzieja padło 5,6 km przewodów

– przekazała Sandra Chuda z policji we Wronkach.

Funkcjonariusze przedstawili mu 4 zarzuty kradzieży przewodów elektrycznych.

Do wcześniejszych kradzieży doszło w okresie od lipca do sierpnia 2019 roku oraz od grudnia 2019 do stycznia tego roku