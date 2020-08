Wypadek na przejeździe kolejowym we Wrześni. Jak podaje Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji, auto osobowe wjechało tuż pod pociąg. Trasa kolejowa Warszawa-Berlin jest chwilowo zablokowana. Możliwe, że winę ponosi dróżnik, który nie opuścił szlabanów.

Wypadek we Wrześni. Samochód osobowy wjechał dziś o poranku wprost pod pociąg Intercity. Ratownicy ze Wrześni informują o jednej osobie poszkodowanej.

Wypadek na przejeździe. Auto wjechało pod pociąg przy podniesionym szlabanie

Po zdarzeniu zablokowana została międzynarodowa trasa kolejowa Berlin-Warszawa. Do wypadku doszło na strzeżonym przejeździe kolejowym. Rzecznik Wielkopolskiej Policji podał na Twitterze, że samochód wjechał na przejazd przy podniesionym szlabanie.

Mundurowi będą ustalali, dlaczego dróżnik nie opuścił rogatek.

Jak tłumaczył PAP Adam Wojciński z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, do wypadku doszło w czwartek ok. godz. 6.30. Na miejscu zdarzenia nadal pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Ze wstępnych informacji wynika, że pociąg uderzył w tył samochodu osobowego. 48-letni kierowca osobówki, mieszkaniec powiatu wrzesińskiego, z urazem ręki został przewieziony do szpitala

– powiedział Adam Wojciński.

Jak dodał, rogatki na przejeździe nie były opuszczone w chwili zdarzenia. 57-letni dróżnik był trzeźwy.

RadioZET.pl/Ratownictwo Medyczne Września/Wielkopolska Policja