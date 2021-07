Dziesięć osób - w tym trzy w stanie ciężkim - trafiło do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Do zdarzenia doszło w sobotę rano na drodze nr 784 w miejscowości Wygoda pod Radomskiem (woj. łódzkie). Policja podała, że do kraksy doprowadziła prowadząca osobowego nissana 36-latka. Miała 4 promile alkoholu w organizmie.