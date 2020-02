Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 9 pomiędzy miejscowościami Przykona a Kaczki Średnie. - Wiatr zepchnął autobus szkolny do rowu i na drzewo. Pięcioro dzieci jest rannych - poinformował Andrzej Borowiak, Rzecznik Prasowy Policji w Poznaniu.

Autobus wiózł do szkoły 25 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Jedno z nich ma odcięte cztery palce. Pozostali poszkodowani odnieśli niegroźne obrażenia, ale trafili do szpitala na badania.

Kierowca autobusu to 68-letni mężczyzna. Wiadomo już, że w chwili wypadku był trzeźwy. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja.

RadioZET.pl/Policja