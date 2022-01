Zamieszanie wokół wariantu Omikron. Ministerstwo Zdrowia komentuje

Wariant Omikron wyparł Deltę i stanowi już w Polsce ponad połowę wykrywanych przypadków – wynika z sekwencjonowania próbek zakażonych mieszkańców. W ostatnim tygodniu udział Omikronu przekroczył poziom 60 proc.

MZ odniosło się do pojawiających się w mediach informacjach, że Omikron "nie jest widoczny dla testów na koronawirusa", a jednocześnie generuje wiele nowych zakażeń.

Testy nie wykrywają wariantu Omikron? Rzecznik MZ komentuje

– Przed spotkaniem z państwem rozmawiałem z dyrektorem Państwowego Zakładu Higieny, który w imieniu ministra zdrowia monitoruje sytuację na całym świecie, m.in. pod kątem testowania, pod kątem rodzaju używanych testów. Nie ma w tej chwili żadnej informacji na szczeblu ani ICDC (Israel Center for Disease Control), ani CDC (Centers for Disease Control and Prevention), ani FDA (Food and Drug Administration), ani EMA (European Medicines Agency), by testy jakiekolwiek używane w Polsce i w Europie nie wykrywały wirusa w wersji Omikron – oświadczył rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zaapelował jednocześnie do mediów, by nie rozpowszechniały takich informacji.

RadioZET.pl