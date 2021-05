Kwarantanna dla osób przyjeżdżających z Indii, Brazylii i RPA została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów. Zmiana w obostrzeniach ma związek z rozprzestrzenianiem się nowych wariantów koronawirusa. Podróżni będą mogli zostać zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny dopiero po siedmiu dniach od momentu przekroczenia granicy, jeśli uzyskają negatywny wynik testu na COVID-19.

Dotychczas wystarczył negatywny wynik testu wykonany w ciągu 48 godzin po powrocie do kraju. Nowe regulacje wydłużyły ten okres do wspomnianych 7 dni. Oznacza to, że wyłącznie negatywny test wykonany po upływie tego czasu pozwoli zakończyć kwarantannę. Informację przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski za pośrednictwem Twittera.

Jak doprecyzowano, obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego.

Od kiedy kwarantanna?

Obowiązek poddania się siedmiodniowej kwarantannie dla przyjeżdżających z Indii, Brazylii i RPA obowiązuje od północy w piątek.

RadioZET/PAP/Twitter