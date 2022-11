Polska Grupa Lotnicza należy w 100 procentach do Skarbu Państwa. Jest kontrolowana przez Ministra Aktywów Państwowych. Zarządza czterema spółkami, m.in. Polskimi Liniami Lotniczymi LOT SA. PGL powołana została w celu umocnienia pozycji spółek w polskiej i światowej branży lotniczej.

O Elżbiecie Bugaj po raz pierwszy głośno zrobiło się dwa lata temu po publikacji Gazety Wyborczej. Dziennikarze ujawnili, że po ekspresowym konkursie wiceprezesem Energii-Obrót została właśnie Elżbieta Bugaj. Wcześniej pracowała jako dyrektor handlowy w spółce ERG-Bieruń. To firma produkująca folie m.in. ogrodnicze, rolnicze czy opakowaniowe. Prezesem spółki jest Tomasz Bugaj, a udziały w niej mają także Daniel Obajtek i jego matka Halina. To ważne, bo dwa miesiące przed powołaniem Elżbiety Bugaj na wiceprezesa Energii-Obrót spółka ta została przejęta przez Orlen pod kierownictwem Obajtka. W rozmowie z dziennikarzem “Wyborczej” Elżbieta Bugaj zaprzeczyła, aby znajomość z prezesem Orlenu miała wpływ na powołanie jej na wiceprezesa Energii-Obrót.

W jeden rok do trzech rad nadzorczych

Zanim Elżbieta Bugaj awansowała na prezesa Energii-Obrót, w marcu 2022 roku trafiła do rady nadzorczej Orlen OIL. To spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Orlen SA kierowanej przez Daniela Obajtka.

W maju Bugaj zostaje prezesem Energii-Obrót, a już niespełna dwa miesiące później trafia do rady nadzorczej spółki PKO Bank Hipoteczny. To nie koniec maratonu Elżbiety Bugaj po radach nadzorczych spółek związanych ze Skarbem Państwa. Miesiąc temu została członkiem rady nadzorczej Polskiej Grupy Lotniczej.

Mimo że Elżbieta Bugaj została powołana do rady nadzorczej prawie miesiąc temu, to wciąż na stronie internetowej Polskiej Grupy Lotniczej nie ma wzmianki ani notki biograficznej o nowym członku rady nadzorczej. Dlaczego? Zapytaliśmy o to biuro prasowe PGL, ale dostaliśmy jedynie odpowiedź, że… w PGL wszystko jest realizowane zgodnie z przepisami.

- Pani Elżbieta Bugaj została powołana do Rady Nadzorczej PGL zgodnie z zasadami i przepisami o powoływaniu Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Pozostałe kwestie związane z funkcjonowaniem Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, o które Pan pyta, także realizowane są w PGL na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów - odpowiedziało nam biuro prasowe Polskiej Grupy Lotniczej.

O jakie pozostałe kwestie zapytaliśmy spółkę? Chcieliśmy się dowiedzieć m.in. kto zgłosił kandydaturę Elżbiety Bugaj, czy byli inni kandydaci oraz - najważniejsze - czy nowa członkini rady nadzorczej posiada doświadczenie w branży lotniczej. Przypomnijmy: jedyną odpowiedź biura prasowego PGL było to, że wszystko realizowane jest “na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów”.

Z informacji pozyskanych ze strony internetowej PKO Banku Hipotecznego możemy dowiedzieć się, że Elżbieta Bugaj w przeszłości pracowała nie tylko jako dyrektor handlowy w firmie ERG Bieruń, ale także zajmowała się zarządzaniem sprzedażą i marketingiem w spółce EKOFOL, której właścicielem są Tomasz i Łukasz Bugajowie.

Elżbieta Bugaj ukończyła kierunek Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zdobyła również dyplom Executive MBA przyznany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz walidowany przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management.

