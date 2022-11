Wybuch przed centrum handlowym. Nieoficjalnie: eksplodowała bomba w samochodzie

“Gazeta Wrocławska” nieoficjalnie podała, że w samochodzie marki renault na ukraińskich numerach rejestracyjnych, stojącym na parkingu, eksplodował ładunek wybuchowy umieszczony na nadkolu. Strażacy dodali, że obecnie mają zakaz informowania o sprawie. Inna teoria mówi o eksplozji instalacji gazowej w pojeździe.

Dyżurny z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu potwierdził w rozmowie z nami, że doszło do wybuchu, w którym poszkodowana została około 50-letnia kobieta. - Doznała obrażeń, które nie zagrażają życiu. Przewieziono ją do szpitala - powiedział policjant.

Wrocław. Wybuch przed centrum handlowym

Wrocławska policja na razie oficjalnie nie podała, co spowodowało eksplozję. - Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z wydziału techniki kryminalistycznej. Trwają czynności o charakterze operacyjnym. Na podstawie zebranych śladów będą określone przyczyny - przekazał dyżurny z biura prasowego wrocławskiej policji.

Policjanci odgrodzili teren, na miejscu pracuje sześć patroli. Część zniszczonych samochodów już usunięto.

