Przerażenie w podstawówce. 11-latek zagroził nauczycielce, że zetnie jej głowę

11-letni muzułmański uczeń berlińskiej szkoły zagroził nauczycielce, że zetnie jej głowę. - Jeśli poniosę jakieś konsekwencje za to, że moi rodzice nie przyszli, to zrobię z tobą to samo, co chłopak z nauczycielem w Paryżu - groził nastolatek. Sprawą zajął się nadzór szkolny i Urząd ds. Młodzieży (Jugendamt).