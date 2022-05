Białoruś zostanie włączona do Rosji? "Może odbyć się plebiscyt"

Kreml nie zrezygnował z przeprowadzenia referendów w sprawie przyłączenia do Rosji samozwańczych republik w Donbasie, a także okupowanych ziem obwodu chersońskiego – podaje niezależny rosyjski serwis Meduza.io. Źródła z kręgu władz w Moskwie nie wykluczają też plebiscytu dotyczącego włączenia Białorusi do Rosji, ale pod jednym zasadniczym warunkiem.

Po trzech miesiącach wojny w Ukrainie Rosja nie osiągnęła ważniejszych z celów – zdobycia Kijowa, czy opanowania większości ziem na wschód od rzeki Dniepr. Wojska Putina intensyfikują działania w Donbasie (napierają na Siewierodonieck i Lisiczańsk). Realnym sukcesem Rosjan okazało się szybkie zajęcie większości ziem obwodu chersońskiego i części zaporoskiego.

Nastroje na Kremlu nie są jednak optymistyczne. Rosyjski niezależny serwis Meduza.io podaje, że niezadowolenie z przebiegu "operacji specjalnej" (tak Rosja określa wojnę w Ukrainie) wyrażają po trzech miesiącach walk zarówno zwolennicy brutalniejszej wojny, jak i orędownicy pokoju.

Rosja przyłączy Białoruś? "Może odbyć się plebiscyt"

"Nie będzie można żyć tak, jak dawniej, nie można mówić o rozwoju. Ale jakoś można żyć - szara strefa w imporcie, handel z Chinami i Indiami" - komentuje dla Meduzy źródło bliskie rządowi Rosji. Niepokoje związane są ze skutkami ostrych sankcji nałożonych na Rosję po zaatakowaniu Ukrainy.

By ogłosić jakikolwiek sukces Kreml może postawić na przeprowadzenie referendów dotyczących przyłączenia okupowanych ziem Ukrainy samozwańczych republik: donieckiej i ługańskiej, a także ziem obwodu chersońskiego. Meduza podaje, że głosowanie mogłoby się odbyć 11 września. Według rozmówców serwisu, w tym samym czasie mogłoby się odbyć referendum w sprawie aneksji Osetii Południowej, rejonu spornego z Gruzją od 2008 roku.

Co ciekawe, te same źródła nie wykluczają, że wraz z referendami w samozwańczych republikach Donbasu może się odbyć plebiscyt dotyczący włączenia do Rosji Białorusi. – Ale tylko, jeśli da się przekonać Łukaszenkę (białoruski dyktator), który na wszelkie możliwe sposoby unika takiego scenariusza – podkreśla jeden z rozmówców Meduzy.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie odpowiedział na pytania portalu Meduza do czasu publikacji.

RadioZET.pl/Meduza.io

