Masowe wezwania mężczyzn do wojska na Białorusi. Pobór zaczął się w dużych miastach

Mieszkańcy ponad 200-tysięcznego Bobrujska w środkowej części Białorusi zaczęli otrzymywać masowo wezwania do komisji wojskowych - przekazał Bobrujsk Online na Telegramie. Natomiast telewizja Biełsat dowiedziała się, że także w Mińsku zaczęto wysyłać wezwania mężczyznom. Władze zaprzeczają, by była to mobilizacja.