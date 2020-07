NASA Perseverence wystartował w czwartek rano z Florydy. Najnowszy łazik NASA tym samym rozpoczął swoją siedmiomiesięczną podróż na Marsa. To największa od lat operacja Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, mająca na celu sprawdzenie czy, na Czerwonej Planecie istnieje lub istniało życie.

NASA Perseverance, najnowszy łazik Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, wyruszył w czwartek rano z przylądka Canaveral na Florydzie z nową misją na Marsa. Pojazd dotrze na miejsce w lutym 2021 r. i będzie poszukiwał śladów życia na czerwonej planecie.

Według NASA Perseverance to najbardziej zaawansowany marsjański łazik. Razem z nim na Marsie wyląduje helikopter Ingenuity.

Jak z kolei podaje BBC, będzie to pierwsza tak szeroko zakrojona akcja "polowania na życie" na Marsie od 1970 roku. Podróż łazika potrwa łącznie siedem miesięcy.

NASA Perseverance wystartował. Trwa podróż na Marsa

Łazik wyposażony jest w liczne instrumenty, które mogą nas przybliżyć do odpowiedzi, czy na Marsie istniało życie - wskazuje dr Natalia Zalewska geolog planetarny z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Szczególnie cennych informacji o podłożu Marsa dostarczy georadar, który jest na wyposażeniu łazika. Dzięki niemu naukowcy poznają strukturę litologiczną Marsa nawet do 10 m - dowiedzą się, czy skały pod spodem są porowate, czy nie, i czy pod powierzchnią znajdują się soczewki lodowe.

Główne cele misji łazika to eksploracja geologicznego zróżnicowania w miejscu lądowania, poszukiwanie oznak potencjalnego dawnego życia marsjańskiego, zbieranie próbek skał, które mogłyby zostać przewiezione na Ziemię przez przyszłą misję NASA.

Do tej pory nie wysyłano z powrotem na Ziemię próbek podłoża marsjańskiego

- wskazuje dr Zalewska. Próbki poczekają we wnętrzu łazika do przybycia kolejnej sondy.

Łazik prześle jednak na Ziemię informacje o składzie mineralogicznym powierzchni Marsa, bo jest wyposażony m.in. rentgenowski fluoroscencyjny spektrometr do określania składu pierwiastkowego. Dodatkowo do wykrywania składu mineralogicznego służy system kilku instrumentów wykorzystujący m.in. podczerwień. Z kolei ultrafioletowy laser ma służyć przede wszystkim do wykrywania życia, czyli związków organicznych.

Łazik wyląduje w kraterze Jezero, który ma średnicę ok. 50 km. Dr Zalewska mówi, że bardzo długo debatowano na temat miejsca, w którym Perseverance będzie działał. Jednym z głównych powodów wysłania tej misji jest chęć poznania odpowiedzi na pytanie, czy na Marsie było kiedyś życie.

I krater Jezero może przynieść odpowiedź, gdyż w tym miejscu znajdowało się kiedyś jezioro

- powiedziała geolog.

