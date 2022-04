Nadchodzi koniec bitwy o Donbas. Doradca Zełenskiego podał możliwą datę

Wojna w Ukrainie trwa już dwa miesiące. Po nieudanej próbie przeprowadzenia blitzkriegu wojska rosyjskie wycofały się spod Kijowa i rozpoczęły tzw. drugą fazę wojny w obwodzie charkowskim i Donbasie, czyli na wschodzie kraju.

"Bitwa o Donbas zakończy się w ciągu 2-3 tygodni"

Eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich oceniają, że Putin finalizuje rozśrodkowanie sił w Donbasie, przygotowując się do zmasowanego uderzenia. Intensywne walki wskazują na to, że siły rosyjskie rozpoczną tam w najbliższym czasie zmasowaną ofensywę. W Mariupolu Rosjanie kontynuują naloty i ostrzał zakładów Azowstal, gdzie chronią się obrońcy i cywile.

Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w rozmowie z portalem Meduza stwierdził, że bitwa o Donbas zakończy się w ciągu 2-3 tygodni. – A wraz z nią, całkiem możliwe, zakończy się aktywna faza wojny, bo rosyjskie wojska nie mają już czym atakować – ocenił.

– To, co zebrali teraz, to przedostanie rezerwy operacyjne. Jest jeszcze w okolicy Biełgorodu-Wałujek około 15 tys. wojska. Ale to nieszczęśnicy, którzy wyszli spod Kijowa, Sum i Czernihowa. Mają psychikę rozstrzelanych. Bardzo nie chcą walczyć – dodał doradca Zełenskiego.

Również brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej przekazało, że "słabe morale Rosjan" ograniczają rosyjską skuteczność bojową. "Mimo że Rosja uzyskała pewne zdobycze terytorialne, opór ukraiński był silny na wszystkich osiach i spowodował znaczne straty dla sił rosyjskich" – czytamy.

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE

RadioZET.pl/PAP