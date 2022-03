Niemcy pomogą chronić Polskę przed rakietami? Rozważają budowę systemu Żelaznej Kopuły

Niemcy rozważają stworzenie tarczy antyrakietowej na wzór izraelskiej Żelaznej Kopuły. Jak donosi Bild am Sonntag, politycy rządzącej koalicji rozważają objęcie systemem m.in. Polski. - Możemy również rozciągnąć Żelazną Kopułę na sąsiednie kraje. W ten sposób odegralibyśmy kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa Europy - powiedział Andreas Schwarz z SPD.

Bundeswehra ocenia, że całe Niemcy znajdują się w zasięgu rosyjskich systemów rakietowych. Wystrzelona z obwodu Kaliningradzkiego rosyjska rakieta Iskander mogłaby po pięciu minutach trafić cel np. w Berlinie – alarmują niemieckie media. Według Bild am Sonntag kanclerz Olaf Scholz wraz z rządem rozważa stworzenie tarczy antyrakietowej, która obejmowałaby całe terytorium Niemiec.

System zostałby stworzony w ramach pakietu 100 mld euro na modernizację Bundeswehry, który Scholz ogłosił w Bundestagu kilka dni po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kanclerz Niemiec rozmawiał już z generałem Eberhardem Zornem o tarczy Żelazna Kopuła. Niemcy mieliby zakupić izraelski system Strzała 3 (tworzy on wielowarstwową tarczę antyrakietową Izraela wraz z Żelazną Kopułą (Iron Dome), Procą Dawida (David's Sling) i Strzałą 2).

Niemcy chcą stworzyć Żelazną Kopułę

Jak podkreśla Bild am Sonntag, zaletą systemu jest radar o dużym zasięgu, który obejmowałby Polskę, Rumunię i kraje bałtyckie. Radary antyrakietowe typu Super Green Pine rozstawione zostałyby w trzech miejscach w Niemczech i przesyłały dane do krajowego systemu dowodzenia w mieście Uedem niedaleko Düsseldorfu. Niemcy przekazywaliby informacje o potencjalnym ataku zagrożonym sojusznikom. W takim wypadku Polska musiałaby tylko zakupić rakiety Strzała 3 do zestrzelenia celu.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna na żywo - najnowsze informacje

Niemcy szacują, że koszt zakupu Strzały 3 to 2 mld euro. System mógłby zacząć działać już w 2025 roku. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale politycy rządzącej SPD są pozytywnie nastawieni do pomysłu stworzenia tarczy antyrakietowej.

- Musimy lepiej chronić się przed zagrożeniem ze strony Rosji. Do tego potrzebujemy ogólnoniemieckiej tarczy antyrakietowej. Izraelski system Strzała 3 to dobre rozwiązanie. Możemy również rozciągnąć Żelazną Kopułę na sąsiednie kraje. W ten sposób odegralibyśmy kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa Europy - powiedział Andreas Schwarz z SPD, z parlamentarnej komisji budżetu obronnego, cytowany prze Bild am Sonntag.

RadioZET.pl/Bild am Sonntag

Wojna w Ukrainie – relacja na żywo: