Obrona terytorialna Ukrainy: Białoruś wkroczyła do Czernichowa

Według ukraińskiej obrony terytorialnej białoruskie wojska ruszyły w kierunku Czernichowa. Do tej pory Białoruś oficjalnie nie podejmowała akcji militarnych wobec Ukrainy.

Rosja kontynuuje agresję na Ukrainę. Do obwodu czernihowskiego na północy Ukrainy weszły białoruskie wojska - twierdzi ukraińska obrona terytorialna, cytowana we wtorek przez portal Suspilne. "Do obwodu czernihowskiego weszły białoruskie wojska" - poinformował rzecznik regionalnych sił obrony terytorialnej Witalij Kyryłow.

Informację podała na swoich profilach w mediach społecznościowych również Werchowna Rada, czyli ukraiński parlament. Do tej pory Białoruś oficjalnie nie podejmowała akcji militarnych wobec Ukrainy. Jednak z terytorium tego państwa regularnie startują rosyjskie samoloty i oddziały lądowe, aby dostać się w głąb Ukrainy.

RadioZET.pl/PAP