Partia Zełenskiego bliżej UE. Dołącza do ALDE Party

Partia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE Party) poinformowała, że ugrupowanie polityczne prezydenta Ukrainy Sługa Narodu, dołączyło do ich sojuszu. "Jesteśmy przekonani, że dołączenie naszej będzie ważnym wydarzeniem zarówno dla polityki ukraińskiej, jak i europejskiej" - napisano na oficjalnym profilu Sługi Narodu na Facebooku.

"Sługa Narodu z Ukrainy została właśnie zatwierdzona jako pełnoprawny członek ALDE Party – Witamy!" - napisano na oficjalnym koncie Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów.

ALDE Party

ALDE Party to europejska partia polityczna, działająca głównie na obszarze Unii Europejskiej. Zrzesza ona ponad 55 krajowych ugrupowań politycznych o profilu liberalnym. Do 2012 działająca jako Partia Europejskich Liberałów, Demokratów i Reformatorów. Siedziba partii mieści się w Brukseli. Ugrupowanie należy do Międzynarodówki Liberalnej.

Do tej partii europejskiej należą między innymi Liberalni Demokraci z Wielkiej Brytanii, Wolna Partia Demokratyczna z Niemiec, ANO z Czech, Obywatele – Partia Obywatelska z Hiszpanii i Nowoczesna z Polski.

ALDE Party blisko współpracuje z frakcją Odnówmy Europę (ang. Renew Europe) w Parlamencie Europejskim. Frakcja powstała w czerwcu 2019 po wyborach do Europarlamentu z maja tego samego roku. Zastąpiła działającą od 2004 grupę pod nazwą Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, tworzoną przez ugrupowania związane z Partią Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy oraz Europejską Partią Demokratyczną. Powołanie nowej grupy wiązało się z rozszerzeniem ALD. Do frakcji Odnówmy Europę należy również Polska 2050, której członkinią jest Róża Thun.

Partia Zełnskiego

Sługa Narodu to ukraińska partia polityczna założona 2 grudnia 2017 roku przez Wołodymyra Zełenskiego. Partia jest sukcesorem Partii Decydujących Zmian. Partia ma taką samą ukraińską nazwę, jak serial Sługa narodu, w którym główną rolę zagrał Zełenski.

"Jesteśmy przekonani, że dołączenie naszej partii do Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy będzie ważnym wydarzeniem zarówno dla polityki ukraińskiej, jak i europejskiej. - Sługa Narodu wzmocni ALDE, tak jak Ukraina wzmocni Unię Europejską - powiedziała szefowa partii Sługa Narodu Ołena Szulak. Partie przystępujące do ALDE, podobnie jak Sługa Narodu, wyznają wspólne wartości wolności i silnej demokracji, zasady praworządności i wolnej gospodarki. Przystąpienie do ALDE pozwoli na wymianę doświadczeń z partiami europejskimi i wdrożenie reform dotyczących cyfryzacji, problemów bezpieczeństwa i innych. Razem wygramy!" - napisano na oficjalnym profilu partii na Facebooku.

RadioZET.pl