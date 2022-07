Ranni ukraińscy żołnierze w polskich szpitalach. "To nie ostatni taki transport"

32 rannych ukraińskich żołnierzy przyjechało do Polski specjalnym pociągiem sanitarnym - powiedział Radiu ZET szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk. Jak dodał, "niestety chyba nie będzie to ostatni transport".

Liczba zabitych i rannych w wojnie w Ukrainie rośnie z każdym dniem. Jak poinformował Radio ZET Michał Dworczyk, część z poszkodowanych żołnierzy ukraińskich zostało przetransportowanych do Polski.

- 32 rannych żołnierzy ukraińskich przyjechało do Polski specjalnym pociągiem sanitarnym - powiedział szef kancelarii premiera. - To pierwszy taki transport, a ranni żołnierze zostali umieszczeni w trzech szpitalach: w Łodzi, w Warszawie i w Lublinie - dodał Dworczyk.

Dworczyk: będą kolejne transporty

Żołnierze ci mają typowe rany dla działań wojennych. Jak zaznacza Dworczyk, "są one w różnym stanie ciężkości". - Do tej pory specjalnie przyszykowany pociąg medyczny transportował ciężko chore ukraińskie dzieci. Ten transport jest pierwszym transportem rannych żołnierzy - mówi szef kancelarii premiera. Jak dodał, "niestety chyba nie będzie to ostatni transport".

Operacją transportu rannych żołnierzy zajął się nowo powołany i podległy bezpośrednio premierowi Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej.

RadioZET.pl