9-latka bestialsko zamordowana przez nauczycielkę. "Miała przypominać jej własne dziecko"

Nauczycielka porwała i zabiła 9-letnią uczennicę. Bestialska zbrodnia wydarzyła się w Rosji. Morderczyni wcześniej straciła prawa rodzicielskie do własnych dzieci.

Do tragedii doszło 16 października w mieście Wołogda. Dziewięcioletnia Sofia Zhaworonkowa rozdawała razem z koleżanką ulotki z apelem o ratowanie Ziemi. Jak donosi "The Sun", uczennice obserwowała nauczycielka i korepetytorka. W pewnym momencie podeszła do dziewczynek.

„Dobra robota, chodźcie, kupię wam coś słodkiego” - miała powiedzieć 40-letnia Uliana Lanska. Najpierw zaprosiła uczennice do kawiarni, a potem samą już Sofię zwabiła do swojego domu.

Rosja. Wołogda. Nauczycielka bestialsko zamordowała 9-latkę

Tego samego dnia matka Sofii zgłosiła zaginięcie dziecka. Dziewczynki szukało ponad 200 wolontariuszy. Policjanci dotarli do nagrań z monitoringu, na którym zobaczyli 40-latkę razem z Sofią i jej koleżanką. Ta ostatnia opowiedziała, co się wydarzyło.

Funkcjonariusze nie zastali nauczycielki w jej domu. Na miejscu znaleźli natomiast zwłoki 9-letniej Sofii. Miała na ciele liczne rany cięte, zmiażdżoną głowę i podcięte gardło.

Morderczyni uciekła. Służby zatrzymały ją później w pociągu jadącym do Murmańska. Przyznała się do zabicia 9-latki. Teraz czeka na proces. Według ustaleń śledczych Lanska była zrozpaczona po tym, jak władze zabroniły jej wychowywania syna i córki. O Sofii miała mówić, że "przypomina jej własne dziecko".

RadioZET.pl/The Sun/Daily Mail