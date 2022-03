Rosjanie chodzą od domu do domu z listą osób do "usunięcia"? "Mój wujek się ukrywa"

W rejonie Ługańska rosyjscy żołnierze chodzą od domu do domu z listą osób, które zamierzają pojmać. Taką informację przekazał politolog Mattia Nelles, który mieszka w Kijowie.

“Jestem zszokowany, ale nie zdziwiony. W okupowanym Swatowie, w północnej części obwodu ługańskiego, okupanci chodzą od domu do domu z listą i szukają ludzi. Mój wujek, weteran ATO (Antyterrorystyczna Operacja we wschodniej Ukrainie – red.), ukrywa się w strachu, że znajduje się na ich liście” - napisał Nelles.

Z wpisu dowiadujemy się, że wujek Nellesa służył jako medyk w Donbasie w latach 2016-18. “Teraz ukrywa się z synem i córką. Mąż jego córki był zawodowym żołnierzem w latach 2015-18 i wrócił do służby po tym, jak wybuchła wojna. Walczy w obwodzie ługańskim, prawdopodobnie w Siewierodoniecku” - dodał Nelles.

Rosjanie mają listę osób do "usunięcia" w Ukrainie?

“Kolejne ostrzeżenie amerykańskie wywiadu się sprawdziło” - skomentował dziennikarz Washington Post Paul Sonne. Odniósł się do raportów wywiadowczych, które Amerykanie udostępniali opinii publicznej przed wybuchem wojny.

Amerykanie przewidywali, że wojna może wybuchnąć w lutym, co się sprawdziło, a Rosja zaatakuje z trzech kierunków, a na liście celów jest Kijów. Również te informacje okazały się prawdą. Duże zaniepokojenie wzbudzały inne doniesienia o planowanych przez Rosjan represjach na okupowanych terenach. Wywiad USA ustalił, że przed inwazją przygotowana została lista obywateli Ukrainy, którzy mieliby zostać “usunięci” - uwięzieni w obozach lub zabici.

Waszyngton 21 lutego skierował w tej sprawie list do Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet, ostrzegając przed możliwą “katastrofą w przestrzeganiu praw człowieka”. Rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow zaprzeczył, by istniała taka lista. Stwierdził, że są to “absolutne kłamstwa”.

