Panika wybuchła na koncercie, ludzie tratowali się i mdleli. Są ofiary

Tragedia wydarzyła się przed północą w nocy z piątku na sobotę w kompleksie NRG Park w Houston, gdzie odbywał się koncert. Komendant straży pożarnej w Houston Samuel Pena mówił o "dziesiątkach rannych". Imprezy drugiego dnia festiwalu zostały odwołane.

Houston. Panika na koncercie. Są ofiary i ranni

Około godz. 21:40 czasu miejscowego (godz. 3:40 w sobotę w Polsce), gdy rozpoczął się występ rapera Travisa Scotta, widzowie zaczęli napierać na scenę. - To wywołało panikę i spowodowało obrażenia wśród uczestników - powiedział strażak, cytowany przez Sky News. Dodał, że ludzie zaczęli upadać i tracić przytomność, co wywołało dodatkową histerię.

Dowództwo straży pożarnej w Houston podało wcześniej na Twitterze, że otrzymuje liczne informacje o poszkodowanych. Uczestnicy koncertu dzielili się nimi w mediach społecznościowych. Niektórzy próbowali przeprowadzać reanimację, ponieważ personel medyczny był przytłoczony liczbą rannych.

- Myślę, że teraz jest najważniejsze, by nikt z nas nie bawił się w spekulacje. Nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, jak do tego doszło - powiedział szef policji w Houston Troy Finner. - Gdy wciąż jeszcze ustalamy fakty i nie mamy materiału dowodowego, nie mogę nic więcej powiedzieć o tym zdarzeniu, by nie ranić rodzin ofiar - zaznaczył. Policja poinformowała, że do szpitala przewieziono 17 osób z obrażeniami; ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Organizator imprezy, organizacja "Live Nation" nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia. Lokalny dziennik "The Houston Chronicle" podaje, że Travis Scott kilkakrotnie przerywał swój 75-minutowy występ, by zaapelować do ochrony o rozrzedzenie gęstniejącego tłumu przed sceną, gdzie kilka osób zemdlało, jeszcze zanim doszło do najgorszego. Do tych osób wzywano karetki - pisze gazeta, dodając, że na dwudniową imprezę festiwalową bilety wykupiło ok. 50 tys. ludzi.

