Ukraińska babcia otruła żołnierzy Putina. "Nakarmiła nas pasztecikami, wrócili w trumnach"

Wojna w Ukrainie trwa już ponad trzy tygodnie. Od początku inwazji wojska rosyjskie straciły około 14,4 tys. żołnierzy (zabitych, rannych, wziętych do niewoli).

Ukraińska babcia otruła rosyjskich żołnierzy

Rosyjski żołnierz w rozmowie z dziewczyną skarży się, że wojsko Władimira Putina chodzi głodne. – Nie mamy tu nic do żarcia. Wczoraj zwędziliśmy kaczkę! Jeśli się uda, obrabiamy sklepy, bierzemy papierosy, jedzenie. Bo nic nie mamy, rozumiesz? Głodujemy! – mówi.

Dziewczyna odpowiada, że w rosyjskiej telewizji pokazują, że jedzenie przynosi rosyjskim żołnierzom na Ukrainie ludność cywilna, a babcie ze łzami w oczach im dziękują, że przyjechali.

– Jasne! Raz jedna babcia nakarmiła nas pasztecikami i ośmiu chłopaków pojechało do domu w cynkowych trumnach – odpowiada żołnierz. – Jak to, to czym ich nakarmiła? – pyta dziewczyna. –Trucizną! – odpowiada żołnierz.

RadioZET.pl/PAP