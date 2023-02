Przestrzeń powietrzna nad Petersburgiem zamknięta. "Niezidentyfikowany obiekt"

Według informacji agencji TASS zamknięto przestrzeń powietrzną w promieniu 200 kilometrów od lotniska Petersburg-Pułkowo. Kanał na Telegramie Baza podał, że powodem jest "niezidentyfikowany obiekt" nad drugim największym rosyjskim miastem. Miejscowe władze tego nie potwierdziły.

Rosja. Zamknięto lotnisko w Petersburgu

Władze miasta poinformowały, że lotnisko wstrzymało wszelkie loty - informuje agencja Reutera. Dane serwisu Flight Radar świadczą o zawracaniu samolotów zmierzających w rejsach krajowych do Petersburga - drugiej co do wielkości metropolii Rosji. Są one kierowane do miejsc wylotu.

Po godz. 10 agencja rosyjska RIA Novosti poinformowała, że niebo nad Petersburgiem znów zostało otwarte.

RadioZET.pl/Reuters/PAP