Przewrót na Kremlu? Pierwsze przecieki po nakazie aresztowania Putina

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał 17 marca nakaz aresztowania Władimira Putina. Sędziowie uznali, że istnieją realne podstawy by sądzić, że rosyjski przywódca jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

HUR: Na Kremlu szukają następcy Putina

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow poinformował w sobotę, że Kreml niepokoi się decyzją MTK w Hadze. Przypomnijmy, że w oficjalnych przekazach rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oświadczyła, że nakaz "nie ma znaczenia", a były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew porównał decyzję do wartości "papieru toaletowego".

"W wieżach Kremla panuje coraz większe niezadowolenie z powodu tego, co się dzieje. Oni (elity rosyjskie – red.) w coraz ciemniejszych barwach widzą własne perspektywy, czyli katastrofę geopolityczną reżimu Putina. Mówi się już nawet o poszukiwaniu następcy Putina i to bynajmniej już nie Putin go szuka" – powiedział Jusow, cytowany przez portal zn.ua.

"Putin zrobi jeden krok poza granice Rosji i trafi do Hagi"

W wywiadzie opublikowanym w sobotę na łamach dziennika "La Repubblica" była główna prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i dla Rwandy Carla Del Ponte zapytana o to, czy wierzy w możliwość aresztowania Putina, odparła: "Jedno jest pewne. Odtąd jego życie jako głowy państwa staje się trudne. Nie może wziąć udziału w jakimkolwiek szczycie międzynarodowym. Bezsprzecznie nakaz aresztowania definitywnie nadszarpuje jego wizerunek publiczny".

"Wystarczy, że Putin zrobi jeden krok poza granice Rosji i trafi do więzienia w Hadze" – wyjaśniła. "Dzisiaj w Rosji pozostaje on prezydentem, ale jest jasne, że ciężkie zarzuty wobec Putina mogą odegrać przeciwko niemu polityczną rolę" – oceniła Del Ponte, która oskarżyła między innymi byłego prezydenta Serbii Slobodana Miloszevicia.

Jak dodała, "Putin chce wykorzenić tożsamość narodu i za to musi odpowiedzieć w procesie karnym". "Nareszcie osiągnięto pierwszy bardzo ważny cel. Jest to tylko wstępny krok do postawienia mu niezliczonej liczby innych zarzutów w sprawie przestępstw, o które powinien zostać oskarżony" – stwierdziła prokurator, zaznaczając, że w stan oskarżenia nie postawiono rosyjskiego rządu, lecz wyłącznie prezydenta.

RadioZET.pl/PAP