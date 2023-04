“Putin płakał w jednej skarpecie obok podartej pieluchy”. Sensacyjne wieści z Rosji

Władimir Putin i stan jego zdrowia to po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę jeden z najczęściej przewijających się w mediach tematów. Pisano już, że prezydent Rosji ma raka krwi, raka trzustki, chorobę Parkinsona i demencję, a jego śmierć to kwestia miesięcy, jeśli nie tygodni. Kolejne sensacyjne doniesienia pojawiły się na telegramowym kanale Generał SWR.

“Ostatniej nocy (we wtorek – red.) Putin prawdopodobnie miał załamanie nerwowe. Około godziny 21:40 czasu moskiewskiego strażnicy prezydenta usłyszeli dziwne odgłosy z jego pokoju. Putin nie reagował na pukanie” - czytamy.

Generał SWR: Putin prawdopodobnie miał załamanie nerwowe

Po siedmiu minutach ochroniarze mieli wezwać lekarzy i wejść do pokoju. Według relacji Generała SWR ujrzeli zaskakujący widok. ”Putin siedział na podłodze obok sofy i histerycznie płakał. Miał na sobie tylko mokrą białą koszulkę, którą prawdopodobnie próbował zdjąć, i czarną skarpetę na prawej stopie. Obok niego leżała podarta pielucha, której ostatnio stale używał” - opisywał autor.

Putin miał zanosić się szlochem i nie reagować na to, co do niego mówiono. “Po około 10-15 minutach i konsultacjach z lekarzami prezydenta zrobiono mu zastrzyk zawierający najwyraźniej lek przeciwpsychotyczny” - napisał Generał SWR.

Po przyjęciu zastrzyku Putin miał poczuć się lepiej - został umyty, przebrany i położony do łóżka. “Nie jest jasne, czy stan Putina jest efektem ubocznym nowych leków, czy został spowodowany czymś innym” - zaznaczył autor wpisu.

Generał SWR przekonuje, że ma swoje źródła na Kremlu. Niestety, nie sposób zweryfikować podawanych przez niego informacji.

RadioZET.pl