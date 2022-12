Ławrow ponownie uderza w Polaków. "Udało im się tylko jedno"

Siergiej Ławrow nie po raz pierwszy uderza w Zachód, a także konkretnie w Polskę. Minister spraw zagranicznych Rosji na początku grudnia mówił m.in., że nasz kraj, obecnie przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, "kopie grób" pod organizację, która w jego opinii "staje się marginalna".

- Nikt nigdy nie wyrządził OBWE takiej szkody jak polskie przewodnictwo w 2022 roku. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że antyprzewodnictwo Polski w OBWE zajmie najbardziej nieatrakcyjne miejsce w historii tej organizacji - oznajmił.

Ławrow uderza w Polaków. "Udało im się tylko jedno"

Tym razem, cytowany przez rosyjską agencję Ria Novosti, pozwolił sobie na kolejną agresywną wypowiedź. Jego zdaniem OBWE jest dla państw zachodnich narzędziem "promocji swoich zbiorowych interesów". W jego ocenie Zachód uczynił z tej instytucji "arenę walk propagandowych".

- W 2022 roku Polska, ze swoim jawnie antyrosyjskim nastawieniem, była obecnym przewodniczącym organizacji. Według naszych informacji Polakom udało się tylko jedno: zredukować skuteczność OBWE do zera. Nie było to dla nas zaskoczeniem - oświadczył szef dyplomacji Kremla.

Na koniec stwierdził, że OBWE, by "należące do niej państwa miały okazję do dialogu opartego na równych zasadach i współpracy", a to w ostatnich latach "w ogóle się nie udaje".

Nietrudno wywnioskować, że ostre słowa ministra to wciąż echa decyzji polskiego rządu, która przy okazji ostatniego szczytu OBWE - organizowanego w listopadzie w Warszawie - odmówiła wydania wiz członkom rosyjskiej delegacji, w tym samemu Ławrowowi.

RadioZET.pl/RIA Novosti