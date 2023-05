Youtuber celowo rozbił samolot. Wszystko nagrał na wideo

Youtuber przyznał się do utrudniania śledztwa federalnego po rozbiciu maszyny. Jacob miał oczyścić miejsce katastrofy, do której doszło w listopadzie 2021 r. Wówczas 29-latek wystartował małym samolotem z lotniska w Santa Barbara w Kalifornii.

Do maszyny zamontowane były kamery, a pilot zabrał ze sobą także spadochron i kijek do selfie. „Nie zamierzał dotrzeć do miejsca docelowego, ale zamiast tego planował wyskoczyć ze swojego samolotu podczas lotu i sfilmować siebie spadającego ze spadochronem na ziemię i swój samolot, gdy opadał i rozbijał się” – przekazało biuro prokuratora z Centralnego Dystryktu Kalifornii.

USA. Youtuber rozbił samolot dla wyświetleń

Samolot rozbił się po 35 minutach w lasach Los Padres National Forest. Youtuber pojechał na miejsce katastrofy, aby odzyskać nagrania z kamer przyczepionych do maszyny.

Film z wypadku został do tej pory obejrzany na YouTube 3 mln razy. Niektórzy widzowie byli sceptycznie nastawieni co do wideo z katastrofy. Zauważyli, że Jacob w trakcie lotu miał już na sobie spadochron i nie próbował bezpiecznie wylądować samolotem - poinformowało BBC News.

Incydent został zgłoszony do Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), która w USA odpowiada za federalne śledztwa po katastrofach lotniczych. Youtuber miał odnaleźć miejsce wypadku, przejąć wrak maszyny i go zniszczyć.

W ubiegłym roku Jacobowi cofnięto licencję pilota. Youtuber poszedł na ugodę ze śledczymi i oczekuje się, że w najbliższych tygodniach pojawi się w sądzie. Prokuratorom tłumaczył, że nakręcił wideo z samolotem "w ramach umowy sponsorowania produktu".

RadioZET.pl/BBC