Marek Sawicki będzie sprawował funkcję marszałka seniora, bo, jak tłumaczył prezydent Andrzej Duda, ma najdłuższy staż parlamentarny i dał się poznać jako człowiek dialogu. - Było to dla mnie duże zaskoczenie, ale oczywiście panu prezydentowi się nie odmawia. Przyjąłem to z satysfakcją i zapewniłem, że te obrady przeprowadzę zgodnie z konstytucją, zgodnie z przyjętym zwyczajem parlamentarnym i postaram się to zrobić godnie - powiedział poseł PSL.

Marek Sawicki: wiek, ile ma lat marszałek senior?

Marek Sawicki nie jest wcale najstarszym posłem. Prezydent nie wybrał np. Antoniego Macierewicza (75 lat), Jarosława Kaczyńskiego (74 lata), Ryszarda Terleckiego (74 lata) czy Marka Kuchcińskiego (68 lat). Marek Sawicki urodził się w 1958 roku. Ma 65 lat. W ławach sejmowych zasiada od trzech dekad.

Marek Sawicki: wykształcenie, kariera polityczna, PSL

Sawicki z wykształcenia jest inżynierem rolnictwa. Posiada własne gospodarstwo rolne, a w 2006 roku uzyskał w Akademii Podlaskiej w Siedlcach stopień doktora na podstawie rozprawy poświęconej uprawie ziemniaka. Zanim rozpoczął działalność w polityce i został posłem, Sawicki był m.in. asystentem w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, inspektorem w cukrowni w Sokołowie Podlaskim, nauczycielem w Zespole Szkół Rolniczych w Sokołowie Podlaskim, a w latach 1990–1996 wójtem gminy Repki. Po otrzymaniu mandatu posła, w latach 1996-1997 pełnił w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Łączności, a także pełnomocnika rządu ds. telekomunikacji na wsi.

Działalność polityczną Sawicki rozpoczął w 1988, wstępując do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a od 1990 jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 1997 został wiceprezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, a następnie sekretarzem Rady Naczelnej PSL. W 2008 został ponownie wiceprezesem PSL (zajmował to stanowisko do 2012 roku), a w 2015 wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej PSL (pełnił tę funkcję do 2022 r.).

Obecny staż parlamentarny nowego marszałka Seniora wynosi 30 lat. Marek Sawicki jest posłem od 1993 roku, kolejno w II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X kadencji Sejmu. Startuje z okręgów siedleckich: nr 39 i nr 18. W II kadencji (1993–1996) pełnił funkcję sekretarza Sejmu, w Sejmie III kadencji (1997–2001) był przewodniczącym Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w trakcie IV kadencji przewodniczył Klubowi Parlamentarnemu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Marek Sawicki: minister rolnictwa

Sawicki dwukrotnie pełnił funkcję ministra rolnictwa. Po raz pierwszy objął urząd 16 listopada 2007 roku w rządzie Donalda Tuska, a po kolejnych wyborach parlamentarnych, wygranych przez PO, zachował stanowisko. Funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi pełnił od 16 listopada 2007 do lipca 2012 roku, gdy złożył dymisję. Wcześniej media ujawniły nagranie rozmowy między byłym prezesem ARR Władysławem Łukasikiem i prezesem kółek rolniczych Władysławem Serafinem, w której pierwszy z nich sugerował m.in. nepotyzm i niegospodarność w spółkach Skarbu Państwa, jakich mieli się dopuszczać działacze PSL uznawani za powiązanych z Markiem Sawickim. Ówczesny minister rolnictwa odrzucił te zarzuty i zaapelował o ich wyjaśnienie. Zapowiedział też złożenie dymisji, co uczynił 18 lipca 2012, a po tygodniu został odwołany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

We wrześniu 2014 Marek Sawicki ponownie został powołany na urząd ministra rolnictwa – tym razem w rządzie Ewy Kopacz. Po ponad roku, 16 listopada 2015 r., zakończył pełnienie tej funkcji. W Sejmie VIII kadencji został wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego PSL, a następnie (w lutym 2018) Klubu Poselskiego PSL-UED.

Marek Sawicki: żona, rodzina

Marek Sawicki od lat jest w związku małżeńskim z Wiesławą Sawicką. Mają troje dzieci: dwie córki i syna. Jak podają media, Wiesława Sawicka przed laty była wiceprezesem spółki Sawimed, zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie i dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.Nowy marszałek senior urodził się w Sawicach-Dworze, wsi leżącej w gminie Repki w woj. mazowieckim.

Marek Sawicki: marszałek senior

- Marek Sawicki ma najdłuższy staż poselski. Reprezentuje swoich wyborców w Sejmie nieprzerwanie od 30 lat. Jako poseł, ale także minister rolnictwa, dał się poznać jako człowiek dialogu i współpracy, dlatego jestem przekonany, że godnie będzie reprezentował w tym szczególnym dniu posłów ze wszystkich ugrupowań, a pierwsze obrady Sejmu będą przebiegać sprawnie i w uroczystej atmosferze - powiedział o nowym marszałku-seniorze prezydent Andrzej Duda w poniedziałkowym orędziu.

Sawicki przyznał, że ta nominacja prezydenta była dla niego zaskoczeniem. "Jest mi niezmiernie miło i z satysfakcją przyjmuję powierzoną mi funkcję. Będę działał zgodnie z Konstytucją i regulaminem Sejmu Rzeczpospolitej Polski" - napisał Sawicki na Facebooku.

Prezydent przypomniał też, że nowy parlament zbierze się po raz pierwszy w poniedziałek 13 listopada. Wtedy zaprzysiężeni zostaną posłowie i senatorowie oraz wybrane zostaną nowe władze Sejmu i Senatu.