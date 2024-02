Sławomir Mentzen: wiek, pochodzenie, oświadczenie majątkowe. Kim jest poseł Konfederacji?

Sławomir Mentzen to polski polityk, doradca podatkowy, a także doktor nauk ekonomicznych. Od 2022 roku prezes partii Nowa Nadzieja, a od 2023 roku współprzewodniczący rady liderów ugrupowania Konfederacja Wolność i Niepodległość. Jak przebiegała kariera polityczna Sławomira Mentzena? Oto sylwetka polityka.

Sławomir Mentzen: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Sławomir Mentzen urodził się 20 listopada 1986 roku w Toruniu. Jest synem matematyka Mieczysława Mentzena, profesora uczelni Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pradziadek polityka, a więc Józef Mentzen był Niemcem mieszkającym w okolicach Tucholi.

Sławomir Mentzen ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Polityk obronił również licencjat z fizyki teoretycznej, a w 2017 roku uzyskał wpis na listę doradców podatkowych.

Sławomir Mentzen: działalność zawodowa, kariera polityczna, Konfederacja

Sławomir Mentzen nie zawsze wiązał swoją przyszłość z polityką. W przeszłości skupiał się na rozkręcaniu najróżniejszych biznesów. W 2010 roku otworzył kantor wymiany walut. To właśnie dzięki tej działalności zdobył pieniądze na kolejne inwestycje. W 2013 roku Sławomir Mentzen wraz ze wspólnikiem założył kancelarię Mentzen i Kapica świadczącą usługi rachunkowo-księgowe. W międzyczasie próbował swoich sił także w innych branżach. Był między innymi: producentem kraftowego piwa, właścicielem sklepu myśliwskiego czy też sponsorem klubu sportowego Start Toruń. W 2021 roku założył kancelarię podatkową.

Sławomir Mentzen rozpoczął swoją przygodę z polityką w 2007 roku. Wstąpił wówczas do Unii Polityki Realnej. Zrezygnował jednak z działania w tej partii po dwóch latach. Do polityki wrócił po wielu latach przerwy.

W 2017 roku został działaczem partii KORWiN. Początkowo objął funkcję prezesa okręgu toruńskiego, a później został wybrany na wiceprezesa ugrupowania. W 2019 roku z ramienia ówczesnej koalicji Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wspomniana koalicja nie osiągnęła progu wyborczego, a w 2019 roku została zarejestrowana jako partia polityczna Konfederacja Wolność i Niepodległość. Sławomir Mentzen wówczas stał się jednym z jej liderów.

Kariera polityczna Sławomira Mentzena nabrała tempa w 2022 roku. Wówczas polityk zyskał popularność na platformie TikTok. Szybko zdobył poparcie młodych ludzi – głównie mężczyzn. Zaczął organizować spotkania, (tzw. piwo z Mentzenem) podczas których prezentował swoje poglądy polityczne i gospodarcze.

Gdy w 2022 roku prezes partii KORWiN, a więc Janusz Korwin-Mikke złożył rezygnację, Sławomir Mentzen został jego następcą. Niedługo później stronnictwo otrzymało nazwę Nowa Nadzieja. W 2023 roku Sławomir Mentzen został współprzewodniczącym rady liderów ugrupowania Konfederacja Wolność i Niepodległość. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku po raz pierwszy uzyskał mandat posła.

Sławomir Mentzen: oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mentzena pod koniec 2023 roku wywołało niemałą sensację. Wynika bowiem z niego, że 37-latek zgromadził już bardzo pokaźny majątek. Dokument został opublikowany na stronie internetowej Sejmu, a widniejąca na nim data to: 31 października 2023 roku.

Z oświadczenia majątkowego wynika, że Sławomir Mentzen dysponuje następującymi zasobami pieniężnymi: 702 tys. złotych, 15 tys. euro, 1,5 tys. dolarów amerykańskich, 165 funtami brytyjskimi. Bitcoiny, które posła są warte niemal 5 milionów złotych (4,9 mln). Lider Konfederacji jest także posiadaczem papierów wartościowych. Wymienił następujące akcje: Mirbudu, Figene Capital oraz Pure Biologics.

To jednak nie koniec, bowiem według oświadczenia majątkowego Sławomir Mentzen jest też współwłaścicielem kilku nieruchomości: domu o powierzchni 370 m2 o szacowanej wartości 3,5 mln zł, domu o powierzchni 125 m2 o wartości 875 tys. zł oraz mieszkania o powierzchni 107 m2 o wartości 750 tys. zł. Przy każdej z wymienionych pozycji widnieje informacja o współwłasności małżeńskiej.

Sławomir Mentzen w oświadczeniu majątkowym uwzględnił dochód ze sprzedaży bitcoinów (5323 zł) oraz dochód z powtarzalnych świadczeń pieniężnych na rzecz Kancelarii Mentzen SKA (71,5 tys. zł). Zaznaczył, że podjął decyzję o zawieszeniu jednoosobowej działalności gospodarczej za względu na stratę w wysokości 57,9 tys. zł.

Lider Konfederacji jest też właścicielem mienia ruchomego: dwóch samochodów o łącznej wartości 640 tys. zł, zabudowy kuchennej wycenionej na 120 tys. zł, a także mebli: kanapy, dwóch regałów, stołu o łącznej wartości 69,4 tys. zł. Pozostałe meble i sprzęt elektroniczny Sławomir Mentzen wycenił na 200 tys. złotych. Polityk wpisał do oświadczenia także kredyty: ING (do spłaty 961 tys. zł) oraz PKO (do spłaty 317 tys. zł).

Sławomir Mentzen: życie prywatne, rodzina, dzieci

Sławomir Mentzen rzadko opowiada w mediach o swoim życiu prywatnym. Wiadomo jednak, że jest żonaty. Partnerka życiowa polityka ma na imię Agnieszką. Małżeństwo wspólnie wychowuje trójkę dzieci: syna Franciszka i dwie córki: Helenę i Alicję.

W rozmowie z Salon24 polityk przyznał, że jego żona ma podobne do niego poglądy. Zaznaczył jednak, że jest skrajną przeciwniczką Prawa i Sprawiedliwości. „Ona jeszcze bardziej PiS nie lubi ode mnie. Jest jeszcze bardziej antypisowska niż ja” – podkreślił.

Sławomir Mentzen i Agnieszka Mentzen pobrali się w 2010 roku. „Mam bardzo dobrą i cierpliwą żonę, skoro tyle ze mną wytrzymała, i z wyrozumiałością podchodzi do tego, że ciągle nie ma mnie w domu. Z perspektywy 10 lat muszę powiedzieć, że małżeństwo to coś wspaniałego. Jeżeli jesteście z osobą, którą kochacie, to nie ma co czekać, żeńcie się” – napisał polityk na Facebooku w lipcu 2020 roku, podkreślając, że jest to wpis z okazji 10. rocznicy ślubu.

