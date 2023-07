Dramat 10-latki w Bieszczadach. Jak podała w środę 26 lipca podkarpacka policja, dziewczynka z ojcem i rodzeństwem wybrała się we wtorek na Połoninę Wetlińską. "Na szczycie dziewczynka poczuła się zbyt zmęczona, by iść dalej szlakiem czerwonym, jak planował ojciec, i poprosiła, że chciałaby wrócić do schroniska w Wetlinie, gdzie mieszkali" – przekazali policjanci.

Opiekun nie miał problemu, by rozdzielić się z 10-letnią córką w górach. W szokujący sposób powiedział jej, by sama zeszła ze szczytu, a następnie "znalazła sobie jakiś transport do Wetliny". Sam natomiast poszedł dalej z młodszymi dziećmi, wcześniej zaplanowaną trasą.

Bieszczady. Ojciec zostawił 10-latkę na szlaku

Osamotnioną w górach 10-latkę zauważył przewodnik, który szedł po szlaku wraz z harcerzami. "Po południu lescy policjanci zostali poproszeni o pomoc przez przewodnika, który z prowadzoną przez siebie grupą harcerzy schodził szlakiem z Połoniny Wetlińskiej na Przełęcz Wyżną. Podczas wędrówki przewodnik zauważył, że za jego grupą idzie mała dziewczynka, której nie towarzyszą opiekunowie. Dziecko nie chciało powiedzieć, jak się nazywa ani gdzie mieszka, a pytane o rodziców odpowiadało, że są w górach na szlaku, ale nie wie, gdzie dokładnie" – relacjonowała podkarpacka policja.

W góry ruszył patrol, który odnalazł przewodnika z osamotnioną 10-latką. Grupa harcerzy zaopiekowała się dzieckiem. "Dopiero im przyznała się, że ma 10 lat i dzień wcześniej z Warszawy, w której mieszka, przyjechała w Bieszczady z ojcem i młodszymi braćmi" – relacjonowali mundurowi.

Dziewczynka cała i zdrowa została przewieziona do Wetliny. Z gór ściągnięto ojca, skontaktowano się również z matką dziewczynki. Nieodpowiedzialnym zachowaniem rodzica oraz sytuacją małoletniej zajmie się sąd rodzinny.

Mundurowi zaapelowali po raz kolejny o rozsądek w czasie wypoczynku w górach. "Absolutnie niedopuszczalne jest, aby po górskich szlakach dzieci wędrowały samotnie. Grozi im zbyt wiele niebezpieczeństw!" - przestrzegła policja.

RadioZET.pl/Podkarpacka Policja