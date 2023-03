Z rekonstrukcji wydarzeń policji wynika, że 11-letni chłopiec wyszedł ze swojego domu w Raniżowie wraz z 52-letnim ojcem w piątkowe popołudnie ok. 13.00. Po upływie kilku godzin malec zadzwonił do swojej matki z telefonu ojca i poinformował, że nie wie gdzie jest, a jego ojciec zasnął pijany. Kobieta zaalarmowała policję, przybyły na miejsce patrol rozpytał ją o szczegóły, wtedy okazało się, że pomocnymi informacjami w sprawie dysponuje niewiele starszy, 13-letni brat zaginionego.

11-latek zaginął w podkarpackim lesie. Pijany ojciec zgubił syna

13-latek przekazał, że wie gdzie ojciec zwyczajowo udaje się do lasu, więc razem z policjantami pojechał we wskazane miejsce. Nie było tam żadnego z poszukiwanych Panów. Szczęśliwie 11-latek wciąż pozostawiał w zasięgu telefonu ojca, więc podtrzymując chłopaka na linii funkcjonariusze jeździli po lesie i usiłowali namierzyć 11-latka, jednocześnie nawigując go w kierunku wyjścia z lasu i najbliższych zabudowań.

Po przeszło dwóch godzinach chłopiec znalazł wyjście z lasu, kiedy przekazał telefon pierwszemu napotkanemu dorosłemu okazało się, że przemierzył całą drogę dzielącą miejscowości Raniżów i Korczowiska. Patrol policji dojechał do chłopca, a wtedy z lasu wyszedł... ojciec. 52-latek wydmuchał na alkomacie ponad 3 promile alkoholu. W sprawie trwają dalsze czynności, policjanci sprawdzają, czy 11-latek nie został narażony na niebezpieczeństwo - wtedy nieodpowiedzialny ojciec może stanąć przed sądem rodzinnym.

fot.

RadioZET