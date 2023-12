15-latek nie żyje, jego ojciec trafił do szpitala. Tragiczny finał poszukiwań

Tragedia wydarzyła się w poniedziałek nad zbiornikiem wodnym w Bochotnicy na Lubelszczyźnie. 15-latek poszedł po szkole na ryby i nie wrócił do domu. Chłopaka na własną rękę szukał jego ojciec. Mężczyzna wszedł do wody, ale jego poszukiwania nie przyniosły skutku. Kiedy na powierzchnię wyciągnął go kolega, był już bliski hipotermii i trafił do szpitala. Ciało nastolatka spod lodu wydobyli strażacy.