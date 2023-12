Do wypadku doszło w prowincji Prachuap Khiri Khan, gdy autobus jechał z Bangkoku do prowincji Songkhla na dalekim południu kraju. Lokalna policja poinformowała, że autobusem przewożono 49 osób, gdy pojazd wypadł z drogi i uderzył w drzewo w pobliżu Parku Narodowego Hat Wanakorn.

Wypadek w Tajlandii. Nie żyje co najmniej 14 osób

- Zakładamy, że kierowca mógł zasnąć - powiedział Pol. Col. Weerapat Ketesa, komendant policji w Huay Yang, dodając, że funkcjonariusze czekają na wynik badania krwi kierowcy, który przeżył wypadek.

Policja nadal ustala przyczyny wypadku. Weerapat przekazał, że większość ofiar to Tajowie, a kilkoro to Birmańczycy. Według fundacji Sawang Rungrueang Rescue Foundation ok. 35 osób przebywa w lokalnych szpitalach z powodu obrażeń.

Tajlandia ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników wypadków drogowych, w wyniku których co roku giną tysiące osób. Przypisuje się to przede wszystkim złym standardom bezpieczeństwa na ruchliwych drogach tego kraju. Według Centrum Danych o Wypadkach Drogowych tylko w 2022 r. na drogach Tajlandii zginęło 15 tys. osób.

Źródło: Radio ZET/Associated Press