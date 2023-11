Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej kilka dni temu. Brutalne pobicie 12-latka przez 17-latka w parku w podkrakowskich Michałowicach wywołało oburzenie wśród internautów, gdy do sieci wyciekło nagranie całego zajścia. Początkowo informowano, że ofiara ma 7 lat.

Michałowice. Pobicie 12-latka. Policja bada sprawę

Na krótkim filmie widać, jak agresywny nastolatek podbiega do chłopca, bije go i krzyczy: "co ty k**wa ze mną zaczynasz". 12-latek wywraca się na alejce parkowej i przeprasza. Napastnik następnie każe mu klękać i całować buty. Potem kopie go prosto w twarz.

Jak podaje "Gazeta Krakowska", policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. – Potwierdzam, że do policjantów trafiła informacja, że w Michałowicach 17-latek bił 12-latka. Trwają czynności w tej sprawie. Sprawdzamy okoliczności. Nic więcej nie mogę powiedzieć – przekazała kom. Justyna Fil z komendy policji w Krakowie.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych, potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz numery telefonów zaufania do organizacji oferujących pomoc w kryzysie psychicznym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na 112.

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Krakowska"