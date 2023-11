MSWiA wprowadziło zakaz na 11 listopada. Policja tłumaczy zasady

Rozporządzenie MSWiA zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Z dokumentu wynika, że 11 listopada w Warszawie i Wrocławiu wprowadzony zostanie zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni.

11 listopada. Czasowy zakaz noszenia broni. "Zapewnienie bezpieczeństwa"

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że zakaz jest konieczny do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości państwowych z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, a także zgromadzeń publicznych organizowanych tego dnia w Warszawie i Wrocławiu.

"Ze względu na rangę tych przedsięwzięć oraz przewidywaną kilkusettysięczną liczbę uczestników, w tym cudzoziemców, a także na sytuację międzynarodową, istnieje konieczność zapewnienia wzmocnionych rygorów bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz miasta Wrocławia" – uzasadnili autorzy dokumentu. Ich zdaniem zakaz wyeliminuje ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym niebezpieczeństwo dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych i jej użycia.

Kogo dotyczy zakaz przenoszenia broni? Policja wyjaśnia

Zakaz będzie oddziaływał na ok. 58 tys. osób fizycznych oraz ok. 220 podmiotów posiadających pozwolenia na broń, mających miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terenie Warszawy oraz Wrocławia. Policja w wydanym komunikacie wyjaśniła, że tymczasowe przepisy nie dotyczą:

1) podmiotów posiadających broń na podstawie świadectwa broni, tj.:

przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony;

przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji;

urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorców i innych podmiotów, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu;

2) członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych, którzy mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności;

3) cudzoziemców niewymienionych wyżej, którzy mogą posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów.

Źródło: Radio ZET/Policja/MSWiA