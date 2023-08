2,5-miesięczne niemowlę odurzone narkotykami. Kolejne porażające doniesienia

2,5-miesięczne niemowlę trafiło do szpitala w Legnicy z objawami zatrucia w piątek. Z malutkim dzieckiem do legnickiego szpitala zgłosił się ojciec.

O tym, że w organizmie niemowlęcia badanie wykazało obecność środków odurzających, powiadomił policjantów lekarz. Stan dziecka w momencie, kiedy trafiło ono do szpitala, był ciężki. W sobotę mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy informowała PAP, że życiu dziecka nie zagraża już niebezpieczeństwo.

2,5-miesięczne niemowlę w szpitalu z ciężkim zatruciem. Nowe fakty

25-letnia matka i 30-letni ojciec zostali zatrzymani. - Rodzice dziecka byli pod wpływem narkotyków. Podczas przeszukania ich miejsca zamieszkania policjanci również ujawnili substancje odurzające – powiedziała policjantka. Potwierdziły się też najgorsze doniesienia.

- Test potwierdził, że niemowlę znajdowało się pod wpływem narkotyków - powiedziała "Faktowi" policjantka z Legnicy. Dziennik ustalił nawet, że rodzice celowo podawali dziecku narkotyki. - Mieli dodawać mu metamfetaminę do mleka, żeby nie płakało - powiedziało źródło "Faktu".

W niedzielę rodzice dziecka zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Legnicy. - Oboje usłyszeli zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozić może kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności - przekazała w niedzielę PAP Anna Tersa.

Prokuratura postawiła także ojcu dziecka zarzut spowodowania u niemowlęcia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co z kolei grozi kara nie krótsza niż 3 lata więzienia. Mężczyzna odpowie także za posiadanie narkotyków. Prokurator wystosował już do sądu wniosek o areszt dla obojga rodziców.

RadioZET.pl/PAP - Agata Tomczyńska/Fakt.pl