2,5-miesięczne niemowlę odurzone narkotykami. Sąd zdecydował ws. rodziców

Legnicki sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec rodziców 2,5-miesięcznego niemowlęcia, w którego organizmie stwierdzono obecność środków odurzających. Prokuratura będzie także wnioskować do sądu o pozbawienie obojga rodziców praw rodzicielskich.

Niemowlę trafiło do szpitala w Legnicy z objawami zatrucia w piątek wieczorem. Z dzieckiem zgłosił się ojciec. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że w organizmie chłopca znajdują się środki odurzające - lekarze powiadomili o sprawie policję.

Legnica. Rodzice odurzonego dziecka aresztowani

Zarówno matka, jak i ojciec dziecka zostali zatrzymani. - Oboje byli pod wpływem narkotyków. Podczas przeszukania ich miejsca zamieszkania policjanci również ujawnili substancje odurzające - powiedział w sobotę mł. asp. Anna Teresa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

W niedzielę oboje zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Legnicy. Obojgu przedstawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozić może kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Oprócz tego ojciec odpowie za to, że w nieustalony obecnie sposób podał swojemu synowi środek odurzający z grupy amfetaminy/metamfetaminy, co skutkowało u dziecka ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu. Za ten czyn grozi kara nie krótsza niż 3 lata.

Zachodzi prawdopodobieństwo matactwa

Prokuratora wystosowała do sądu wniosek o areszt dla obojga rodziców. Mężczyźnie przedstawiono również zarzut posiadania środków odurzających w postaci marihuany. Rafał Wrębiak z Prokuratury Rejonowej w Legnicy przekazał w poniedziałek, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury i został wobec obojga rodziców tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

- Sąd podzielił pogląd prokuratury, że w sprawie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów, a także zachodzi uzasadniona obawa matactwa z ich strony - dodał.

25-letnia matka i 30-letni ojciec chłopca nie przyznają się do popełnienia zarzucanych im czynów. Z uwagi na dobro postępowania w chwili obecnej prokuratura nie informuje o treści tych wyjaśnień.

2,5-miesięczne dziecko odurzone. "Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo"

Obecnie życiu dziecka nie zagraża już niebezpieczeństwo. „Stan zdrowia chłopca jest stabilny, ale w dalszym ciągu dziecko jest niespokojne, płaczące i nie chce przyjmować pokarmów” - powiedział prokurator.

Prokuratura Rejonowa w Legnicy będzie także wnioskowała do sądu rodzinnego o pozbawienie obojga rodziców praw rodzicielskich. - W naszej ocenie nie dają oni żadnej rękojmi sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem - zaznaczył prok. Wrębiak.

Dodał, że rodzina nie była objęta procedurą Niebieskiej Karty, ani pomocą z MOPS-u. Mężczyzna był jednak wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu i był znany legnickim organom ścigania. Podejrzani nie mają innych dzieci.

