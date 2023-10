28-latka poszukiwana przez policję. Kilka dni wcześniej wyszła ze szpitala

Komenda Powiatowa Policja w Międzychodzie (woj. wielkopolskie) opublikowała w mediach społecznościowych komunikat odnośnie poszukiwań. Sprawa dotyczy zaginionej 28-latki.

Zaginiona 28-latka. Kobieta wyszła ze szpitala

Z wpisu wynika, że kobieta przebywa w jednym ze szpitali w Poznania, ale opuściła placówkę we wtorek 17 października. Od tego czasu nikt jej nie widział, nie nawiązała również kontaktu z bliskimi.

Z rysopisu opublikowanego na Facebooku (do którego dołączono zdjęcie), wynika, że 28-latka ma ok. 170 cm wzrostu, blond włosy do ramion z ciemnymi odrostami, niebieskie oczy, normalny i prosty nos, pełne uzębienie oraz jest szczupłej budowy ciała.

"W dniu zaginięcia ubrana była w długi (do kolan) płaszcz koloru czarnego, czapkę z dwoma dużymi pomponami koloru szarego, spodnie w drobną czarno-białą kratkę, buty materiałowe typu adidas koloru czarnego. Cechy charakterystyczne: w dolnej wardze ust ślad (dziura) po kolczyku" - czytamy w poście.

"W przypadku uzyskania informacji na temat zaginionej lub jej napotkania prosimy o kontakt z KPP Międzychód pod numerem telefonu: 47 77 362 11" - zaapelowały służby.