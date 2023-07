Agnieszka Bartyś pochodziła z Biłgoraja w województwie lubelskim. Pod koniec sierpnia 2022 roku wyjechała samochodem do pracy w Holandii. Tego samego roku w grudniu zaginęła - nie wróciła do mieszkania i przestała kontaktować się z bliskimi.

Zaginięcie zgłoszono policji, która rozpoczęła poszukiwania. Po około siedmiu miesiącach odnaleziono ciało Agnieszki Bartyś.

Agnieszka Bartyś nie żyje

Policja prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności śmierci kobiety. Śledczy podejrzewają, że 40-letnia Polka została zamordowana.

- Ciało mamy została znalezione, zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Bardzo prosimy wszystkich o pomoc w sprowadzeniu ciała do rodzinnego Biłgoraja - powiedział jej syn Daniel, który skontaktował się z Nową Gazetą Biłgorajską.

Koszt sprowadzenia ciała z Holandii, a także pochówek i opłaty to 15 tys. złotych. Przekracza to możliwości finansowe rodziny, która założyła w internecie zbiórkę na sprowadzenie ciała Agnieszki Bartyś do Polski.

RadioZET.pl/Nowa Gazeta Biłgorajska