Agnieszka Holland stwierdziła, że post Zbigniewa Ziobry w sposób oczywisty narusza jej dobra osobiste i stanowi zniesławienie. Minister sprawiedliwości porównał najnowszy film Holland “Zielona Granica” do propagandowych filmów w III Rzeszy.

“Nie mogę pozostać obojętna na tak otwarty i brutalny atak ze strony osoby piastującej w Polsce bardzo ważną konstytucyjną funkcję ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego” - zaznaczyła reżyserka.

Agnieszka Holland oczekuje przeprosin od Zbigniewa Ziobry

Holland poinformowała, że Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz w jej imieniu sformułowali pisemne wezwanie Zbigniewa Ziobry do "niezwłocznego dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków dokonanego naruszenia", w tym do opublikowania stosownego oświadczenia zawierającego przeprosiny i zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej (50.000 PLN) na cel społeczny (Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu”). Minister sprawiedliwości ma na to siedem dni. Jeśli tego nie zrobi, Holland skieruje do sądu pozew.

„Zielona granica” opowiada o kryzysie humanitarnym i cierpieniach migrantów na polsko-białoruskiej granicy. - To, co tam się dzieje, jest dramatyczne. Stawia nas przed bardzo trudnymi wyzwaniami, pytaniami i wyborami. Obarcza nas odpowiedzialnością jako ludzi, jako Polaków, jako naród, który ma duże uchodźcze doświadczenie. Czasem bardzo bolesne - mówiła Agnieszka Holland w rozmowie z Radiem ZET.

Pełna treść oświadczenia Agnieszki Holland:

Oświadczam, że postanowiłam zareagować na drodze prawnej na post Zbigniewa Ziobry (@ZiobroPL) opublikowany w dniu 4 września 2023 roku na portalu X (dawniej Twitter), w treści którego porównał mnie z propagandystami III Rzeszy, którzy pokazywali Polaków jako bandytów i morderców.

Post Zbigniewa Ziobry w sposób oczywisty narusza moje dobra osobiste i stanowi zniesławienie. Nie mogę pozostać obojętna na tak otwarty i brutalny atak ze strony osoby piastującej w Polsce bardzo ważną konstytucyjną funkcję ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego. Jako obywatelka i jako przedstawicielka świata kultury. W naszym kraju, doświadczonym śmiercią, okrucieństwem i cierpieniem milionów podczas II wojny światowej, porównanie do sprawców tych zdarzeń jest wyjątkowo bolesne i wymaga odpowiedniej reakcji. Stawianie mnie w jednym szeregu z propagandystami III Rzeszy jest tak nikczemne, że pozostawia zero przestrzeni na jakąkolwiek polemikę. Dodam, że jestem córką łączniczki Powstania Warszawskiego i wnuczką ofiar Holokaustu.

Nie będę również komentować sytuacji, w której prominentny przedstawiciel władzy recenzuje film, którego nie widział. Wykorzystam natomiast stworzony w ten sposób szum medialny, by wyjaśnić jemu i jego propagandystom czym jest “Zielona Granica”. Nasz film jest próbą oddania głosu tym, którzy głosu nie mają. Problem migracji będzie narastał, powodując, że już wkrótce dotyczyć będzie każdego z nas. Tymczasem w Polsce jest on przedstawiany jednostronnie, wyłącznie z perspektywy rządowej propagandy, która jest zainteresowana wyłącznie jednym – by nasze społeczeństwo wystraszyć. Bo ludźmi, którzy się boją – o czym minister sprawiedliwości wie doskonale – rządzi się znacznie łatwiej. Właśnie dlatego zdecydowałam się oddać głos również drugiej stronie. Jeśli tylko posłuchamy historii, które pokazujemy w filmie, to odkryjemy, że jest on arcypolski, bo opowiada o wspaniałych Polakach niosących wbrew zagrożeniom pomoc drugiemu człowiekowi, i arcyludzki, bo pokazuje jak nieoczywiste są wybory moralne, które podejmować musi każdy z nas.

Potrzeba bardzo wiele złej woli i całkowitego braku zasad moralnych by w „Zielonej Granicy” zobaczyć coś innego, by porównać ją z nazistowską propagandą. Przed taką nikczemnością mam zamiar bronić się na drodze prawnej.

Moimi reprezentantami prawnymi w tej sprawie ustanowiłam dwójkę adwokatów: Sylwię Gregorczyk-Abram i Michała Wawrykiewicza, którzy w moim imieniu sformułowali pisemne wezwanie Zbigniewa Ziobry do niezwłocznego dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków dokonanego naruszenia, w tym do opublikowania stosownego oświadczenia zawierającego przeprosiny i zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej (50.000 PLN) na cel społeczny (Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu”). Po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu do realizacji zobowiązań zakreślonych w wezwaniu, wystąpię na drogę postępowania sądowego.

Agnieszka Holland