Łukaszenka reaguje na żądania Polski. Dyktator zaskoczył propozycją

Białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka zaprosił Polskę w charakterze obserwatora na ćwiczenia operacyjno-strategiczne Combat Brotherhood 2023 - podała Wirtualna Polska, powołując się na agencję BelTA. Deklaracja ma być wyrazem "gotowości do przywrócenia dobrych stosunków z sąsiadami, których się nie wybiera". Dyktator odniósł się też do żądań Polski i krajów bałtyckich, dotyczących usunięcia Grupy Wagnera z terenu Białorusi. - To bezsensowne i głupie - stwierdził.