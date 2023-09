Dziewczynka upokorzyła Czarnka w świetle kamer. Nagranie podbija sieć

Przemysław Czarnek nie należy do najpopularniejszych ministrów w rządzie. Kolejne sondaże pokazują, że Polacy w większości mają o nim negatywną opinię. W poniedziałek osobiście przekonał się również, że nawet niektórzy uczniowie czują do niego niechęć na tyle silną, że nie boją się mu jej wprost okazywać.

Dziewczynka nie podała ręki Czarnkowi

Minister edukacji przyjechał 4 września na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdniku. Nagranie z jednej z wizyt obiegło internet.

Na filmie widzimy Czarnka, który podchodzi przywitać się z grupą uczniów siedzących w sali gimnastycznej. Po wymianie uścisków dłoni z kilkoma osobami minister wyciąga rękę do siedzącej w drugim rzędzie dziewczynki, ale ta tylko kręci głową, odmawiając przywitania. "Czy tej dziewczynce, która nie podała ręki Czarnkowi, postawiono już zarzuty?" - kpił jeden z użytkowników Twittera.

Minister Czarnek z okazji rozpoczęcia roku przypomniał o planach resortu edukacji. - Drodzy uczniowie, skończyły się, niestety, wakacje. Też żałuję, ale tak jest każdego roku, bo jest czas na odpoczynek i czas na pracę. Właśnie zaczyna się czas na pracę - powiedział w zamieszczonym na Twitterze wideo minister Czarnek.

- To jest nowy rok szkolny, w którym czeka was druga klasa historii i teraźniejszości, czeka was m.in. biznes i zarządzanie, czekają na was Laboratoria Przyszłości, w którym czekają również programy takie, jak Poznaj Polskę czy Poznaj Polskę Na Sportowo - wymieniał minister.

- Nowy rok szkolny, w którym będziemy kontynuować informatyzację naszych placówek oświatowych. Będziemy inwestować w rozwój infrastruktury oświatowej. (...) Będziemy przekazywać czwartoklasistom laptopy na własność. Będziemy także troszczyć się o to, aby było jeszcze więcej środków finansowych na oświatę - podkreślił.

Czarnek przekazał, że grupy ekspertów MEiN będą pracowały nad odchudzeniem podstawy programowej w roku szkolnym 2024/2025. "Aby wygospodarować trochę więcej czasu na wspólnotę i relacje rówieśnicze".