14-letnia Natalia zamarzła przed sklepem. Mieszkańcy są w szoku. “Nikt nie myślał"

Do prokuratury w Wadowicach wpłynęły materiały dotyczące sprawy 14-latki z Andrychowa, która wyziębiona trafiła do szpitala i zmarła. Planowane jest wszczęcie postępowania, ale za wcześnie, by mówić o kwalifikacji prawnej sprawy - ustaliła PAP w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Mieszkańcy są zszokowani tragedią. - Nikt nie myślał, że dziewczynka siedzi tam kilka godzin - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską redaktor naczelny Radia Andrychów Marek Nycz.