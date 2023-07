Arkadiusz Loska z mediami związany był przez prawie 20 lat. Był reporterem TVN, TVN24, Nsport i TVS. Życie zawodowe związał także ze stacjami radiowymi: Radiem eM, Radiem Plus i Radiem Top.

Arkadiusz Loska nie żyje. Ceniony dziennikarz miał 49 lat

W kolejnych latach pracę w mediach zamienił na służbę w urzędzie. Był rzecznikiem Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, a od lutego 2020 roku głównym specjalistą w Starostwie Powiatowym w Mikołowie. Jego wielkim hobby była muzyka. Współtworzył zespół Syberian.

Był cenionym dziennikarzem. Koledzy po fachu nie mogą się pogodzić z jego odejściem. Wspominają go jako zawsze pomocnego i ludzkiego. "Arku, dziękuję Ci, że kiedy zawodowo stawiałam pierwsze kroki, zawsze wsparłeś, podpowiedziałeś i przede wszystkim we mnie wierzyłeś. »Byłeś« brzmi nieprawdopodobnie! W sercu i pamięci pozostaniesz na zawsze" - napisała dziennikarka TVP3 Katowice, Ewelina Lach, cytowana przez serwis wkatowicach.eu.

"To jest ten typ człowieka, po których pozostaje ogromna dziura, która jest nie do zakopania. Gdziekolwiek się pojawił, tam wykładał swoje szczere serce na tacę. [...] Miał jeszcze sporo planów zawodowych i muzycznych. Niestety, śmierć brutalnie to wszystko mu odebrała, trudno się z tym pogodzić" - wspominał dziennikarza reporter Radia ESKA Dariusz Brombosz.

18 lipca Arkadiusz Loska obchodził 49. urodziny. Osierocił dwóch synów. Jak podaje portal wkatowicach.eu, wieloletni dziennikarz zmarł na zawał serca.

