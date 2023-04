Atak na ojca po akcji TOPR. "Rozwiodłabym się". Ratownicy odpowiadają

"Rozwiodłabym się", "on jest niebezpieczny", "debil", "tatuś roku" - to tylko część komentarzy, które pojawiły się pod wpisem TOPR, relacjonującym wtorkową akcję pod Szpiglasową Przełęczą w Tatrach Wysokich. Internauci przeżyli gremialne oburzenie faktem, że ojciec zabrał ze sobą 7- i 9-letnie dzieci.

Fala hejtu po akcji TOPR. "Rozwiodłabym się"

Chwilę przed 13.00 ratownicy otrzymali zgłoszenie z prośbą o pomoc od ojca, który wraz z dwojgiem dzieci utknął w Tatrach Wysokich. Warunki były trudne - gęsta mgła i śnieg uniemożliwiały skorzystanie z helikoptera, wobec czego z odsieczą ruszyły piechotą trzy grupy.

" [...] ze schroniska nad Morskim Okiem wyruszył ratownik dyżurny, oraz kolejnych dwóch ze schroniska w Pięciu Stawach. Celem wsparcia z Zakopanego wyjechała grupa 9 ratowników" - czytamy.

Internauci zwrócili uwagę na skrajną nieodpowiedzialność ojca dzieci, a skala krytycyzmu przybrała ogromny rozmiar. "Dobre warunki na rodzinną przechadzkę, nie wiem, o co te pretensje. Piękne zdjęcia, masa atrakcji, niewiele brakowało, a byłby lot widokowy śmigłowcem nad Tatrami. Taki Ojciec to prawdziwy skarb" - skomentował jeden z uczestników dyskusji. "TOPR, prokurator to małe miki ! On musi stanąć oko w oko z ŻONĄ... I matką tych dzieci" - wtóruje inny. "Rozwiodłabym się" - to tylko część z liczącej już blisko 200 komentarzy dyskusji. W końcu głos zabrał naczelnik TOPR.

TOPR odpowiada. I przestrzega

"Nie jestem użytkownikiem FB i nie śledzę w związku z tym komentarzy dotyczących wielu zdarzeń opisywanych przez nas na profilu TOPR. Tym razem jednak otrzymałem informację o bardzo krytycznych, często wulgarnych komentarzach dotyczących ojca z dziećmi. Bardzo proszę o zachowanie umiaru w ocenach i zastanowieniu się nad konsekwencjami swoich opinii, często nieadekwatnych i nieuzasadnionych" - czytamy.

Dalej naczelnik TOPR Jan Krzysztof przyznaje, że warunki nie były dobre, zdecydowanie nie na wyprawę z dziećmi w taki region, ale punktuje, że w chwili, kiedy ojciec zdał sobie sprawę ze skali zagrożenia - natychmiast powiadomił ratowników i poprosił o pomoc. I zrobił dobrze.

"Wg mojej opinii wybór trasy przez ojca dziewczynek nie był właściwy w tych warunkach. Z pewnością lepszym wariantem było zejście ze schroniska w dół do Wodogrzmotów Mickiewicza. Z chwilą kiedy ojciec uznał, że warunki są coraz trudniejsze, wezwał jednak pomoc i było to działanie jak najbardziej właściwe. Po dotarciu ratowników dzieci były w dobrej formie i raczej traktowały tę sytuacje jak kolejną przygodę. Zostały bezpiecznie sprowadzone do Morskiego Oka. Zadaniem Policji w takich przypadkach jest podjęcie działań wyjaśniających, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa. I takie działania zostały podjęte" -- czytamy.

Dodaje, że realnym zagrożeniem w sytuacji tak rozgrzanej debaty nad zasadnością zachowania ojca, jest obawa, że następnym razem ktoś o tę pomoc będzie się bał poprosić.

"Z mojej perspektywy sprawami najważniejszymi wynikającymi z tego zdarzenia jest oczekiwanie, że opiekunowie dzieci planujący wyjścia w góry będą lepiej te wyjścia planować, biorąc pod uwagę warunki terenowe, meteorologiczne i np. oceniając możliwość szybkiego udzielenia pomocy w razie potrzeby przez TOPR. Sprawą jednak najistotniejszą, na którą może mieć wpływ rozkręcony hejt w mediach społecznościowych, jest moja obawa, by w przyszłości ktoś będący z dziećmi w górach, w trudnej sytuacji nie zrezygnował z wezwania pomocy, obawiając się podobnych konsekwencji" - czytamy. Naczelnik puentuje wypowiedź prosząc o refleksje i odnoszenie się do "własnych zachowań". Pod tym wpisem możliwość publikowania komentarzy została już wyłączona.

RadioZET.pl