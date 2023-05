Ścieki wlały się do rzeki. Postawiono zapory, jest ważny komunikat dla mieszkańców

Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski wydał zalecenia po awarii oczyszczalni ścieków w Gliwicach. Wyjaśnił, że cześć nieczystości dostała się do rzeki Kłodnicy. "Rekomenduję powstrzymanie się od łowienia i spożywania ryb z rzeki Kłodnicy, Odry i Kanału Gliwickiego i Kędzierzyńskiego do całkowitego wyjaśnienia sytuacji. Rekomenduje także niewykorzystywanie wody do podlewania roślin i pojenie zwierząt oraz unikanie kontaktu z wodą" - czytamy w mediach społecznościowych.

Gliwice. Ścieki dostały się do rzeki. Wojewoda wydał komunikat

Wojewoda poinformował też, że "w ramach zarządzania kryzysowego zwołał naradę z udziałem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wojewody Śląskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Prezesa Wód Polskich Dyrektora RZGW Gliwice, dyrektorów WIOŚ i RDOŚ z woj opolskiego i śląskiego oraz podległych służb".

Zapewnił, że odpowiednie służby monitorują sytuację na Kłodnicy, Kanale Gliwickim i Odrze. "Stałej analizie poddawane są próbki wody. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia dla zdrowia mieszkańców" - czytamy w mediach społecznościowych. W kolejnym wpisie Sławomir Kłosowski przekazał, że na rzece Kłodnica powstała specjalna zapora.

"Wojewoda opolski oczekuje na wyniki badania wody rzeki Kłodnica na granicy z województwem śląskim i przy ujściu do Odry. Od wyników badań wojewoda uzależnia wycofanie rekomendacji dotyczącej korzystania z wód rzeki Kłodnica, lub wprowadzenia stosownego zakazu" - napisał.

Awaria wodociągu w Gliwicach

Do awarii w gliwickiej oczyszczalni ścieków doszło w środę rano. Rzecznik prezydenta Gliwic Łukasz Oryszczak przekazał, że niedrożny jest jeden z osadników oczyszczalni. - Z tego powodu około 30 procent ścieków jest obecnie oczyszczanych jedynie mechanicznie. Pracownicy miejskich wodociągów są na miejscu i pracują nad usunięciem awarii. Prace utrudniają obfite opady deszczu. Awaria powinna zostać usunięta najpóźniej jutro do południa - mówił w środę Oryszczak.

Sprawą zajął się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. "W związku z awarią w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach inspektorzy rozpoczęli kontrolę. Prowadzą oględziny oraz pobierają do badań próby wody, które zostaną przekazane do badań" - podano na Twitterze.

W czwartek przed południem lokalne władze podały, że awaria została usunięta. "O godzinie 11:30 przywrócono normalną pracę osadnika, który uległ awarii. Rurociąg osadowy został udrożniony. Zbiornik jest obecnie napełniany. Do Kłodnicy odprowadzana jest obecnie wyłącznie w pełni oczyszczona woda" - poinformowali przedstawiciele gliwickiego magistratu na profilu miasta w portalu społecznościowym.

RadioZET.pl