"Baśka Bomba" walczyła w Powstaniu Warszawskim. Zmarła w wieku 100 lat

Muzeum Powstania Warszawskiego przekazało smutną wiadomość. "W wieku 100 lat na wieczną wartę odeszła Barbara Matys-Wysiadecka ps. Baśka, Baśka Bomba. Żołnierz Kobiecych Patroli Minerskich Związku Odwetu Kedywu Okręgu AK Komendy Głównej. Najdzielniejsza z dzielnych; w Powstaniu walczyła do końca. Na zawsze w naszych sercach!" - czytamy na Twitterze.

Nie żyje Barbara Matys-Wysiadecka. Uczestniczka Powstania Warszawskiego miała 100 lat

Pani Barbara 20 sierpnia 1944 roku wraz z dwiema koleżankami minerkami uzbrajała minę na wysokości trzeciego piętra ściany gmachu PAST-y. Tego dnia PAST-a została zdobyta - informuje profil Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich.

"Po Powstaniu wywieziona do stalagu 344 w Lamsdorfie, a następnie do obozu w Zeithein. Po wojnie poświęciła się pracy zawodowej jako pielęgniarka" - czytamy we wpisie.

- Najpiękniejsze dni w moim życiu. Najwspanialsze przyjaźnie, które trwają do tej pory. Z pięćdziesięciu minierek w Warszawie została garstka. Reszta jest już na wiecznej warcie. Przyjaźń była niezawodna - w takich słowach "Baśka Bomba" wspominała Powstanie Warszawskie.

RadioZET.pl